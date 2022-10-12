حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يسعى لتحقيق طموحاته فهو شخص قوي يثابر لآخر نفس حتى يحقق ما يريد مهما كانت الظروف من حوله كما أنه يحب عمله بشل كبير ويخلص في أدائه مما يجعله الأفضل وينال رضا المديرين معه.

مواصفات برج الثور

ويستطيع مولود برج الثور أن يتفق مع مواليد الأبراج المائية والترابية بشكل كبير وغالبا ما يكون شريكه المثالي مولود برج العقرب كما أن أبرز عيوبه الكسل فهو ياخذ وقت طويل لكي يحقق شئ يريده في حياته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية مما يدفعك لتحقيق نجاح كبير في العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق يجعلك تشعر بالسعادة في حياتك العاطفية وتجذب الطرف الآخر بدرجة كبيرة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.