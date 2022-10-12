حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء متهور في مختلف المواقف التي يقوم بها فهو شديد التناقض وقد يشعر بالسعادة في وقت ثم يشعر بالحزن بعدها بوقت قصير لأسباب قد تكون تافهة، ويقع مولود برج الجوزاء في الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية والكوكب المتحكم به هو كوةكب عطارد كما أنه يتوافق بشكل كبير مع مواليد برج القوس والدلو.

مواصفات برج الجوزاء

ويستطيع برج الجوزاء التكيف مع مختلف الأمور التي تواجهه فهو يتعامل في الظروف المختلفة التي تواجهة، كما أن لديه مرونة كبيرة تجعله محبوب من الجميع، كما أنه يميل للمغامرة بشكل كبير في حياته سواء كانت المهنية أو العاطفية فه يحب تجربة كل شيء جديد حتى يشعر بالسعادة.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك حيث أن إهمالك بها قد يتسبب في خسارة عملك وقد تندم على الضغط على نفسك وصحتك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن الأعين ولا تتحدث عن حياتك الشخصية أمام أحد فيجب أن يكون ذلك على أضيق الحدود وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.