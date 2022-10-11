«عازر» عن مشاركة طالبات الشرطة بـ«الإنزال السريع»: المرأة تعيش عصرها الذهبي

نجاحات غير مسبوقة ومكاسب عدة حققتها المرأة المصرية، في الآونة الأخيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولعل آخر هذه المواقف التي بدى فيها دور المراة جليًا، هو مشاركة الطالبات في عروض الإنزال السريع لأول مرة بحفل تخرج طلاب كلية الشرطة.

بحضور الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وعدد من كبار القيادات، شاركت الطالبات في عروض النزول السريع أمام الرئيس، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، كما شاركن في عروض «ميدان الجبال»، والتي تستعرض القدرات الخاصة في تنفيذ أصعب المهام.

حلقة جديدة في سلسلة انتصارات المرأة

المشاركة في عروض كلية الشرطة، كان حلقة جديدة في سلسلة انتصارات المرأة مؤخرًا، وسبقها العديد من الإنجازات هذا العام، آخرها اليوم، بتكليف الدكتورة فاطمة الأحمر، للقيام بمهام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بقرار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لتكون أول إمرأة في تاريخ الأزهر تتولى منصب رئيس الإدارة المركزية لإحدى المناطق الأزهرية.

ومن بين هذه الانتصارات جلوس القاضية رضوى حلمي أحمد علي، على منصة المحكمة الإدارية «مجلس الدولة»، مارس الماضي، لأول مرة في التاريخ، بعد سنوات من المطالبة بتمكين السيدات من العمل القضائي، فضلًا عن تعيين المرأة في النيابة العامة.

مارجريت عازر: الدولة ترسخ مفاهيم المساوة بين الرجل والمرأة

«منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو يرسخ دائمًا حقوق المرأة والإنسان بشكل عام»، تقول الدكتورة مارجريت عازر، أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا، التي ترى أن سيدات مصر يعشن «العصر الذهبي للمرأة المصرية».

وأضافت «عازر» لـ«الوطن»، أن ظهور الطالبات لأول مرة في عروض الإنزال السريع بكلية الشرطة وما أدته الطالبات أمام الرئيس، يرسخ المفاهيم التني تنص على أن المرأة والرجل متساوون، ويقودا معا قاطرة المستقبل والحماية.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا، إلى أن الدولة دائمًا ما ترفع من شأن المرأة وتحارب الأصوات الضالة التي تنادي بعدم المساواة، وأن السيدات لا تصلح سوى لمناصب معينة، «الرئيس أخذ على هاتقه، مهمة تغيير الثقافة المغلوطة التي تنشرها التيارات المعادية ضد المرأة على أنها تعاليم دينية أو ثقافة مجتمعية، ويحاول تصحيح هذه الثقافة لدى الناس».

وتابعت: «أشيد بكل التكريم والاحترام لفخامة الرئيس الذي أعطى ثقة وفرصة للمرأة لإثبات وجودها في كل المجالات، ومساحة مجتمعية كبيرة لن ينساها التاريخ، وواحدة من أهم إنجازاته».