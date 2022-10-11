أول طبيبة بشرية صمّاء في العالم: واجهت تحديات لا توصف وتغلبت عليها (حوار)

إذا رأيتها ستقول إنّها امرأة عادية، لا قصة وراءها أو حكاية، لكنك ستتفاجأ أنّ حكايتها تستحق أن تنسج في كتب وأعمال فنية، فأن تقضي 20 عاما من عمرك تمارس الطب وأنت مصاب بالصمم، عملٌ لا يمكن أن يُتجاوز بسهولة، وأن تقضي نحو 41 عاما في صمت مطبق كفيل أن يفني روحك وقلبك، إلا أنّ الدكتورة فادية عبدالجواد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، والتي تعايشت مع الصمم مذ كانت بعمر 11 عاما، إلى أن زرعت قوقعتين مؤخرا لتعود لها نعمة السمع، ضربت أروع المثل في التحدي.

«الوطن» حاورتها لتنير الطريق للشباب، ولتعطيهم بعضا مما مرت به.. وإلى نص الحوار..

كيف استطعت التعايش طوال هذه السنوات مع الصمم؟

ولدت طفلة طبيعية، وفي عمر 11 سنة أصبت بحمى شوكية كان نتيجتها فقدان كامل في السمع بالأذنين، آهٍ لو تعلم أنّ الصمم لم يشكل إلا أقل من 1% من التحديات التي واجهتها في حياتي، لكني أنظر لحياتي نظرة مختلفة ستجعلك تخرج بجرعة أمل وإلهام هائلة، وستشعر حقا أنّك سوبرمان أو الرجل الأخضر وألا شيء مستحيل مطلقا.

لقد وضعت ألمي ومشاعري كلها وما مررت به في كتابي «أنين الصمت»، ورصدت فيه تجربتي لمدة 33 عاما، فكتابي هو هديتي لشباب مصر والعالم، وأرجو أن يترك أثرا.

تعايشت مع الصمم بوضع هدف أمامي لابد من تحقيقه وهو النجاح، وأرغب في أن ينظر الشباب لتجربتي ويقتدوا بها وألا ينظروا إلى المشكلات التي تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، التي ستنتهي عندما نتحرك ولا نكتفي بأن نلعن الظلام، بل أن نتحرك ونضيء الشموع ليجد الشباب قدوة تأخذ بأيديهم، فمصر ممتلئة بالفعل بالنماذج الرائعة والمواهب، ونحن بحاجة لإعادة تشكيل أفكارنا وقناعاتنا وأهدافنا وكل تفاصيل حياتنا لكي نرتقي فعلا.

كانت فترة البدايات مليئة بالقلق والتوتر، لكني أدركت أنّه لا بد أن أساعد نفسي، وأن اخترق حاجز الصمت حولي، وبالصدفة استطعت أن أتواصل مع المحيطين بقراءة حركة الشفاه.

كيف استطعت التأقلم مع الدراسة بكلية الطب؟

تخرّجت في كلية الطب جامعة عين شمس، وأنا صماء تماما لم أسمع كلمة طوال سنوات دراستي، فقد كانت أمنيتي حينها أن يأخد أحد بيدي، ويشجعني ويكون عادلا معي، ويتفهم طموحي، فقد كانت أقصى أمنياتي أثناء دراستي بالكلية أن يكتب لي الدكتور السؤال الشفوي لأنه باللغة الإنجليزية، التي لا أستطيع قراءة الشفاه بها عكس العربية، وكانت كتابته للسؤال كفيلة بالإجابة العميقة الكاملة المتقنة لأني كنت أذاكر من عشرات الكتب في المادة الواحدة، ومن المراجع.

كنت أجد هجوما من بعض الأساتذة أثناء دراستي، حتى أنّ أحد الأساتذة الكبار أراد تحويلي من الكلية عندما علم أنّي صماء ولكني تصديت له بقوة.

كيف كانت نظرة الزملاء لكِ في الكلية، والأسرة؟

كانت نظرتهم مليئة بالانبهار، فلم أعرف أبدا نظرات الشفقة في حياتي بل الإعجاب والانبهار فقط، فكنت أشترك في الأنشطة الطلابية في الكلية، وأكتب الشعر وألقيه، فإعاقتي كانت سمعية فقط ولم يتأثر لساني بها.

كذلك كنت نجمة الأسرة والأقارب والأيقونة بلا جدال، لكن تعاملاتنا كانت محدودة خارج هذه الدائرة، فقد كانت التربية قديمة منغلقة، عانيت أنا وإخوتي الستة من آثارها طويلا.

حدثينا عن حياتك الأسرية

تزوجت وأنا في الفرقة الثالثة بالكلية وحصلت على البكالوريوس وأنا زوجة وأم لابنتي الكبرى «جهاد»، ووضعت أمام عيني نجاح أطفالي ووصولهم لأعلى المراتب، فابنتي «جهاد» حاصلة على ماجستير في الاقتصاد وعملت مديرة قسم بأحد البنوك بالإمارات واختيرت من منظمة دولية EFE كنموذج لفتاة من الشرق الأوسط استطاعت بالتعليم أن تصل لأعلى المراكز، وتقود عددا كبيرا من الأشخاص وهي لم تتجاوز الثلاثين، وهي زوجة وأم لـ مازن وباسل، وحاليا هي في أمريكا بعد تكريمها من جامعات جورجيا وشيكاغو ونيويورك وكذلك الأمم المتحدة.

الابنة الصغرى الدكتورة سندس، تخرجت بمرتبة الشرف في كلية الصيدلة بعد حصولها على مجموع 100% في الثانوية العامة، وهي زوجة وأم، أما الابن الأكبر فهو «محمود»، مهندس كمبيوتر، يملك ويدير شركة صغيرة للبرمجيات، ومتزوج وله طفل، والابن الأصغر محمد، بكالوريوس تجارة ويعمل في شركة مقاولات.

صفي لنا حالتك بعد إجراء العملية الجراحية؟

لا توجد أي كلمة في العالم يمكنها وصف شعوري بعد استعادة السمع، لقد استعدت الحياة بمعنى الكلمة، و«كان أول مرة أسمع صوت أولادي وكلمة ماما منهم وهم شباب»، لذلك أصبح فرضا عليّ أن أنقل قصتي للناس لعلها تلهمهم.

لماذا اخترتِ بعد كل هذه السنوات أن تخرجي بقصتك للعالم؟

كنت راضية بحياتي وسعيدة بأولادي وعملي ونجاحي فيه، ولم أفكر في الخروج بقصتي إلا بإلحاح من أولادي لأن جيلهم يحتاج القدوة، والأهم عندي أن أمد يدي لكل من يحتاج مساعدة، وليكون مشوارهم أقل مشقة من مشواري.