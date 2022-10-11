رشا عدلي تحتفي برواية «أنت تشرق.. أنت تضيء» بمعرض اسطنبول للكتاب العربي

وقعت الكاتبة رشا عدلي أحدث إصداراتها، الرواية التي حملت عنوان «أنت تشرق.. أنت تضيء»، في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، الذي يعد واحدا من أهم المعارض الدولية التي تحتفي بالكتاب العربي، وبجناح الدار العربية للعلوم ناشرون.

رواية «أنت تشرق.. أنت تضيء»

يذكر أن الرواية تحكي عن أسرار بورتيريهات الفيوم، وهي الرسم الذاتي الأول في تاريخ الفن، وتدور أحداثها في زمنين مختلفين، يجمع بينهما الكثير من الأشياء في طابع تاريخي رومانسي مشوق، ولا ترتبط الشخصيات بالماضي فقط، بل بالحاضر أيضا، فيتحول البحث في تاريخ مصر القديم، واستعادة ذاكرتها، والسعي إلى البوح بأسرار أماكنها، وملامسة آثارها، وإقامة حوار مع مومياواتها، إلى محكية تتوسل كل الإمكانات التعبيرية للفن الروائي، فرصة للتأمل في مسارات تاريخية اكتنفها الغموض، وجاء الوقت لاكتشافها، بل استنطاقها.

وأصدرت دار «الشروق» الطبعة المصرية للرواية، لتوزع في الأسواق المصرية والرواية منذ إصدارها، وهي تحتل قائمة الأكثر مبيعا في المكتبات العربية.

أبرز المعلومات عن رشا عدلي

رشا عدلي روائية مصرية، من مواليد 1976، بدأت مسيرتها الأدبية في عام 2010، إذ أصدرت أول عمل روائي لها بعنوان «صخب الصمت»، الصادر عن دار كيان للنشر والتوزيع.

صدر لها كتاب واحد في عام 2012، بعنوان «القاهرة المدينة والذكريات»، لها 8 روايات، من بينها «شغف» التي كانت نقلة في مسيرتها الأدبية، وترشحت الرواية ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2018، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى روايتها «آخر أيام الباشا»، التي رُشحت لنفس الجائزة ضمن القائمة الطويلة في عام 2020، وقطار الليل إلي تل أبيب، على مشارف الليل، الحياة ليست دائما وردية، الوشم، وشواطئ الرحيل.