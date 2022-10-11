منير.. «من قلبه وروحه مصري» (ملف خاص)

«جاى من بلادى البعيدة.. لا زاد ولا ميّه.. وغربتى صحبتى بتحوم حواليا».. من بلاد الذهب جاء محمد منير إلى مدينة لا ترحم اسمها «القاهرة» حاملاً حلمه على كتفه، تجسد بدايته تلك الكلمات التى أبدعها الشاعر عبدالرحمن الأبنودى وغنَّاها له «منير».. فى 1977 الذى بدأ باضطرابات سياسية كبرى، وانتصف برحيل العندليب الأسمر تاركاً جرحاً غائراً فى الوجدان المصرى، كان ميلاد موهبة جديدة لا تقل ثراء، وربما كانت تعويضاً من القدر عن خسارة فادحة لصوت مصر الساكن فى حنجرة «حليم».

«بنتولد صافيين.. بنتولد صادقين.. كما زرعة خضرة فى أرض طين».. بهذه البراءة التى هى واحدة من أغنيات «منير» المبكرة، قدم نفسه إلى جمهور كان ينظر إليه الفتى الأسمر على أنه «يعانى أزمة غربة.. غربة بالهجرة وغربة داخل الوطن، ومتعطش للحب والحلم».

فى بداية «دايرة الرحلة» التى بدأها «منير» فى زحام العاصمة، خطّ الشاب الأسمر لنفسه مساراً كان يرى مستقبله رأى العين.. أزاح شهادة التخرج من كلية الفنون التطبيقية عام 1978 جانباً، وألقى بكل أوراقه وعرقه وأيامه ولياليه وراء الأغنية، بقناعة راسخة أنها «لا تُهزم أبداً.. الأغنية حتى لو حزينة انتصار».

«من قلبه وروحه مصرى».. جاء من عمق وادى النيل العامر بالحكمة وكنوز التراث، لينطلق بمشروع فنى واعد يقوم على الغوص فى الثقافة والحضارة المصرية ويستلهم عظمتها وترجمتها فى أغانٍ ترضى الحنين وتشبع الوجدان.

«علِّى صوتك بالغُنا.. لسَّه الأغانى ممكنة».. هذه إحدى الوصايا الكبرى لـ«ملك» تربَّع على قمة الغناء فى الـ45 سنة الماضية.. وصية يصل صداها لشاب مقهور وفتاة حزينة وأب وأم يكافحان وطفل حالم.. وشعب مقاوم ولأمة مغدورة تحطمت أحلامها فى لحظات عصيبة وتحتاج إلى صوت أصيل يبث فيها الأمل.

من بلاد النوبة إلى القاهرة ومنها للعالمية، امتد مشوار المجدِّد «منير» المحرِّض على الحلم والعلم والأمل.. صاحب البصمة الراسخة فى الوجدان الشعبى.

«الوطن» تحتفى اليوم بعيد ميلاد «منير» الموافق 10 أكتوبر، وتقدم هذا الملف «هدية» لـ«الكينج» وعشاقه فى كل مكان.