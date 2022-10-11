برلمانيات: القيادة السياسية وراء حصول المرأة على حقوقها وتغيير نظرة العالم لنا

قالت مجموعة من النائبات بمجلسي النواب والشيوخ، إن هناك تطورا ملحوظا في حياة النساء المصريات، وتحديدا الشابات في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حالة الثقة بين القيادة السياسية والسيدات والشابات في مصر.

وأشارت النائبات في تصريح لـ«الوطن» إلى إنه في اليوم العالمي للفتاة، يجب أن نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للمرأة المصرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي ساهم في اعتلاء كثير من الفتيات مراتب متقدمة عالميا وبالأخص في مجالات الرياضة والاقتصاد.

وأكدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، أن المكاسب السياسية التي شهدتها المرأة في الأونة الأخيرة، دفعت العديد من الشابات إلى البحث عن وسائل تطوير أنفسهن، وذلك من خلال المشاركة في البرنامج الرئاسي أو الانضمام للأحزاب القوية للتعلم.

إصدار تشريعات في صالح المرأة

وأشارت رحاب الغول في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة تتمثل في إصدار عدد من التشريعات المهمة التي تصب في صالح حصولها على حقوقها، وقالت: «نأمل خلال المرحلة المقبلة في إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية».

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى تغير نظرة العالم لمصر في ظل تطور حقوق الإنسان، وحصول المرأة على حقوقها، والعمل على تذليل أي عقبات تعترض وصولها إلى النجاح.

وأضافت: «نتابع كأعضاء داخل البرلمان أصداء التطور الذي تشهده مصر في جميع المجالات، واهتمام العالم بمتابعته، وفي اليوم العالمي للفتاة نستطيع القول إن المرأة المصربة حققت العديد من الانتصارات المهمة، وبالأخص في الملف الاقتصادي، ولدينا وزيرات تحملن على عاتقهن مسؤولية الملفات الاقتصادية ونجحن في إدارة وزاراتهن، ومنهن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار».

واستطردت «ريهام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في اليوم العالمي للفتاة نكرر أنه لولا يقظة القيادة السياسية وشعورها بمظلمة العديد من النساء بسبب العادات والتقاليد، لما حققنا كل هذه الإنجازات، ولا نجحن في احتلال مراكز متقدمة عالميا سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي».

اعتلاء العديد من المناصب المهمة

وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن نساء مصر استطعن اعتلاء العديد من المناصب المهمة، وبالأمس قدمن صورة مميزة أمام الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وفي الفترة الماضية نجحن في إثبات أنفسهن في القضاء والبرلمان؛ إذ كان لوجودهن معنى حقيقي في صدور تشريعات تهتم بالمرأة وتدعمها.

وأشارت إلى أنه في اليوم العالمي للفتاة يجب أن نؤكد أنه لولا دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية لما تحققت كل هذه الإنجازات في وقت بسيط.