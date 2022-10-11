خالد فرج يكتب: المحرِّض على «الأمل»

«ولو فى يوم راح تنكسر.. لازم تقوم واقف كما.. النخل باصص للسما للسما.. ولا انهزام ولا انكسار.. ولا خوف ولا.. ولا حلم نابت فى الخلا».

هكذا هو محمد منير الذى لم يكن مشواره الغنائى مفروشاً بالورود، واصطدم بصعاب وتحديات كثيرة تجاوزها بفضل إيمانه بموهبته، وحنجرته التى نقلت أفراح وهموم وأحلام الناس بصدق، فأصبحت أغانيه بمثابة مصابيح تضىء لنا الطرق المعتمة فى مشاوير حياتنا.

«لا عمرى أبداً خنت فنى ولا فنى خانّى».. بتلك الجملة التى غناها منيرنا فى أغنية مسلسل «المغنى» سنة 2016، لخص مسيرته التى تعامل فيها مع جمهوره بمنتهى الصدق، وأذكر أننى سألته ذات مرة «متى يخون الفنان فنه؟»، فردَّ قائلاً: «لا أفترض فى نفسى صفة الخيانة فى الغناء، لأنى إنسان صادق منذ لحظة إيمانى بمشروع أنى مغنّ، فأنا كنت واحداً من صفوف المواطنين بشكل عام، وربنا حبانى بموهبة الغناء، وأرى أن الفنان بلا تمرد أو تحريض إيجابى يكون أقرب لمسلواتى، وأنا لن أكون كذلك ما حييت».

«الكينج» الذى استحق اللقب بامتياز وجدارة، يتعامل مع فنه باعتباره منهج حياة، وتراه دوماً المحرض الأول على الأمل، ولذلك أصبحنا نرتمى فى أحضان صوته وأغانيه، محاولة للهرب من الأوضاع التى تسيطر على العالم وانعكست علينا بالتبعية بشكل كبير، فنجد فى صوته وطناً فى زمن أصبحنا نعانى فيه من غربة المشاعر.. «منير» هو المحرض الأول على الأمل والحلم، بدون صراخ.. مستعيناً بموهبته وحنجرته الذهبية واختياراته التى تصيب أهدافها فى قلوب وعقول جمهوره، الذين يعشقون تمسكه بالحلم وبث الأمل فى النفوس.. الأمل فى حياة أفضل.. الحلم بغد أجمل.. وبمستقبل يخلو من منغصات الحاضر: «حلمك لسَّه فى إيديك.. حاول مايموتش فيك.. حاول حاول».