مصطفى عمار يكتب: «منير».. حكاية لا تشبه أحدا

ما حال الغناء المصري لو لم يظهر محمد منير؟! أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تمثل فى حد ذاتها قيمة محمد منير ومكانته التى نقشها داخل أرواحنا بالمهارة نفسها التى نقش بها الفراعنة حكايتهم على جدران المعابد القديمة.

«منير» فتى الجنوب الذي حمل حلمه بين كفيه كعصفور صغير وصعد به إلى القطار المتّجه إلى القاهرة، تاركاً خلفه قريته البسيطة بالجنوب، دون أن ينسى أن يضع فى حقيبته الصغيرة بعضاً من سيرتها وموسيقاها.. ليهونوا عليه المشوار الطويل الذى قطعه فى هذه الرحلة التى تتجاوز الخمسين عاماً.

وأعود مرة أخرى لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال الذى سأطرحه بشكل مختلف.. ماذا لو لم يركب «منير» هذا القطار ويقوم بهذه الرحلة؟ بالتأكيد كانت الأغنية المصرية ستخسر تجربة من أهم تجاربها الحديثة، والتى أصبحت الآن تجربة مكتملة ستعيش مئات السنين وأكثر.

وستخبر كل من يستمع إليها كيف غيّر فتى الجنوب الموسيقى وذوق الجمهور معاً، عن طريق مزج موسيقى الجاز بموسيقى السلم الخماسى النوبى.. ليحفظ هذا التراث العظيم ويعيد تقديمه للجمهور فى تجربة عظيمة وفريدة، ربما حاول البعض قبله القيام بها، ولكنه فى الحقيقة الوحيد بينهم الذى نجح فى الوصول.

كان «منير» محظوظاً فى أن يكون رفقاء رحلته أسماء كثيرة وعظيمة، مثل عبدالرحيم منصور، الذى آمن به من أول نظرة، وهانى شنودة ومجدى نجيب وأحمد منيب وفؤاد حداد وشوقى حجاب ويحيى خليل وفتحى سلامة.. هذه الأسماء التى كانت سبباً فى أن تأخذ تجربة «منير» شكلاً مختلفاً وتؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ الأغنية المصرية.

كل هؤلاء من شعراء وموسيقيين حققوا أحلامهم عبر صوت «منير».. الذى سمح لهم بأن يقدموا موسيقى ومفردات لم يكن الجمهور يقبلها بأى حال من الأحوال من مطرب غيره.. مفردات كان لا بد أن تخرج فى وقتها للتعبير عن أجيال جديدة لم تعد الأغنية العاطفية والوطنية بشكلها التقليدى تؤثر عليهم أو حتى تلفت نظرهم.

ومن هنا جاء صوت «منير» كفكرة جديدة قادرة على نقل الأغنية المصرية إلى مرحلة جديدة فتحت الباب أمام جيل جديد من الموسيقيين لم نكن لنسمع عنهم بدون ظهور صوت منير.

وحده على مدار أكثر من 40 عاماً.. استطاع بصوته أن يمتلك جزءاً من حكاية كل منا، ستستمع إليه جيداً فى ذاكرتك وهو يُدندن «بره الشبابيك»، وعندما ستقسو الحياة عليك ستصرخ فى وجهها بصوته «إيه يا بلاد يا غريبة»، وعندما تهزمك سيعلو صوت عقلك «علىّ صوتك بالغنا»، وعندما تحب سيرقص قلبك على إيقاع نغمات «أشكى لمين».

صاحب هذا الوجه الأسمر، الذى سرقته السنون لنحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ66، لا يزال صوته بالنسبة لنا هو صوت الفتى الجنوبى المتمرّد على كل شىء.. بداية من الملابس وتسريحة الشعر المنمق والوقفة الكلاسيكية على المسرح، وصولاً إلى كلمات ومعانٍ جديدة لم تكن ليتغنى بها قبل ظهوره.

وجه «منير» بعد كل هذه السنوات تحول إلى خريطة ترسم تجاعيد الزمن عليها مناطق الفرح والحزن بداخلنا.. طريق الهزيمة وفرحة النصر.. ودروب السعادة والمحبة.

«منير» لم يعد مجرد مطرب فى تاريخ الأغنية المصرية، بل تجاوز هذا التصنيف وهذه المكانة من سنوات بعيدة.. لأنه أصبح فكرة نؤمن بها وندافع عنها ونُردّدها بين الحين والآخر لتذكرنا بحكاياتنا.