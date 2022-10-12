«إكسبريس»: انفجارات في خيرسون وزابرويجيا ومقتل 100 جندي روسي بأوكرانيا

سمع دوي خمسة انفجارات في مدينة خيرسون التي سيطرت عليها القوات الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما جرى إطلاق أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وذلك وفقا لما أوردته صحفية «إكسبريس» البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية.

وذكرت «إكسبريس»، أن القوات الأوكرانية قتلت نحو 100 جندي روسي خلال معارك عنيفة في منطقة خيرسون، على الرغم من أنه لم يتضح إذا ما كان الحادثان مرتبطان.

انفجار عبوة ناسفة في منطقة زابرويجيا

وفي منطقة زابرويجيا، قال إيفان فيدوروف، رئيس بلدية ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا في جنوب منطقة زابرويجيا، على تطبيق «تليجرام»، إن هناك انفجارًا قويًا تعرضت له المدينة.

بينما أفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن الشرطة المحلية، بأن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السوق المركزية للمدينة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات حتى الآن. ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن العمليات الأوكرانية تواصل الضغط على القوات الروسية في كل من خيرسون وأوبلاست.

روسيا تكثف ضرباتها على المواقع الأوكرانية

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون في كييف، إن الضربات الصاروخية الروسية ألحقت أضرارا بأكثر من 10 مدن في أوكرانيا، بما في ذلك لفيف وباخموت وأفدييفكا وزابرويجيا.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية: «على مدار الـ24 ساعة الماضية، لجأت موسكو مرة أخرى إلى ضربات صاروخية جماعية، حيث أنها أطلقت أكثر من 30 صاروخ كروز ونفذت سبع ضربات جوية وأجرت 25 حالة قصف».