3 شباب يقتلون صديقهم لسرقة 15 ألف جنيه.. «كان هيفضحنا»

«كنا متفقين على السرقة بس ولما حاول يهرب قتلناه عشان كان هيفضحنا»، تلك الكلمات برر بها الأصدقاء الثلاثة، خطة قتل صديقهم في الزاوية الحمراء وسرقة 15 ألف جنيه منه، وتبين أن أحد المتهمين راقب المجني عليه حتى عرف خطة سيره.

وبمعرفة خط سيره، باغته المهتمون والتفوا حوله محولين سرقته، لكنه لم يرضخ لهم، وبدأ في مقاومتهم، فأسرع أحدهم في تسديد طعنة غائرة استقرت في قلبه، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال، وتمكن المتهمون من سرقة المبلغ وفروا هاربين.

تشريح جثمان المجني عليه في الزاوية الحمراء

وأكد المتهمون بقتل صديقهم في الزاوية الحمراء، أنهم اتفقوا على جريمة السرقة بعد معرفتهم بأن المجني عليه كان بحوزته 15 ألف جنيه خاصة بوالده، وأنهم تتبعوا خط سيره حتى وصل أمام عقار تحت الإنشاء، وحاولوا خطف حقيبته لكنه حاول الهروب، وظل يصرخ مستغيثًا بالمارة، فأسرع أحدهم بقتله ونجحوا في تنفيذ جريمتهم وفروا هاربين.

وبعد اكتشاف الجريمة، نجحت المباحث في القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، قال المحامي حازم محمد، إنّه وفق الاتهامات المنسوبة من النيابة العامة للمتهمين وهي القتل العمد مع سبق الاصرار، واقتران القتل بالسرقة، فإن المتهمين هنا وفقًا لقانون العقوبات ستطبق عليهم عقوبة الإعدام في حال استخدام المحكمة للظرف المشدد، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة فإن الجريمة ظاهرة الأدلة، وفق تحقيقات النيابة العامة.