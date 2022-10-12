80 مرشحا يتنافسون على 11 مقعدا في انتخابات «كهرباء القاهرة»

اشتعلت المنافسة بين 80 مرشحًا في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المقررانعقادها يوم السبت الموافق 5 نوفمبر المقبل في نادي الكهرباء بالساحل، طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019، بينهم 24 مرشح عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، و56 مرشح من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

26 الف موظف بمختلف القطاعات لهم حق التصويت في الانتخابات

وتدخل المنافسة 7 سيدات في مواجهة 73 رجلًا بجميع القطاعات بالشركتين، ومن المقرر أن يصوت 26 ألف عامل لاختيار 11عضوًا، لتشكيل مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية.

المرشحون عن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وترشح على عضوية مجلس الإدارة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين 56 هم «أحمد عبد البديع أحمد- أحمد فتحي عبد القادر- أحمد محمد علي- أشرف كمال السيد- أمل رفعت محمود- أيمن حسين أحمد- أيمن عبد النبي السيد- إيهاب سعد الدين محمود- تامر سامي صبحي- تامر كمال محمد- حنان مصطفي محمد- خليل محمد خليل- رضا بدر حمدي- سامح سيد سعد- سامح عبد الستار إسماعيل- سلوى بلال السيد- سماح ثابت عرفة- سمير عبداللطيف محمد- شريف عبد الرازق عبدالله- صبري قاسم محمد- طارق رزق بخيت- طارق محمود محمد زكي- طه سيد طه- عاطف عبداللطيف السيد- علي نبيه محمد- عماد عبدالمعطي السيد- عمرو علي محمد- عواد إبراهيم عواد- عيد محمد محمد- كرم خلف عبد العالي- ماهر حسين حسن- ماهر علي مبروك- محمد ابراهيم حافظ - محمد رحيم إبراهيم- محمد زكي محمد- محمد صالح محمد- محمد صلاح عبد الصادق- محمد عبد الحميد اسماعيل- محمد عبد المنعم عبد الشهيد- محمد مصطفي عبد الفتاح- محمود محمد محمود- مروة الحسيني السيد- مصطفي فوزي مرعي- منير فتحي عطية- نجلاء إبراهيم مرسي- نجلاء حسني عبد الحميد- نجم الدين فتحي نجم- هاني رشدي عيسي- هاني رمضان سيد- وائل أسامة إبراهيم- وحيد عبد الحميد عبد الحميد- وليد نصر الدين إبراهيم- ياسر أمين عودة - ياسر عبد الحفيظ علي- يسري عزت إبراهيم».

المرشحون عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وترشح عن عضوية مجلس الإدارة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين 24 هم «إبراهيم عبد المجيد السمان- أحمد مصطفي سامي- السعدي فؤاد إسماعيل- نهاد حسين هاشم- أيمن عبد الغني حسن- بهاء الدين مندي عبدالحليم- تامر نبيل عبد الغني- خالد حمدي حسن- خالد عبد الحليم محمد- دعاء مصطفي محمد- سيد عبد التواب حامد- سيد مصطفي كمال- عاطف سعد الدين نصر- علاء حسن السيد- عهدي عزمي عزيز- محمد أبوغنيمة عبد الصمد- محمد السيد محمد- محمد العيني موسي- محمد حسين أحمد- محمد رشدي عبد المنعم- محمد فتحي محمد- محمود راشد علي- مصطفي سيد مصطفي- مصطفي فراج أحمد- وائل عبدالله محمود- وائل عبد المقصود عبدالله».