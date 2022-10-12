تفاصيل الاحتفالية المئوية للغرفة التجارية بالإسكندرية.. يحضرها 1000 رجل أعمال

تنطلق احتفالات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، غدا الخميس، وتستمر لمدة يومين وذلك لمرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والأفريقية، إذ أعلن رسميًا عن تأسيسها في 30 أبريل من عام 1922.

وبحسب بيان الغرفة التجارية، سيفتتح الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعددا من الوزراء والمحافظين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية وأكثر من 1000 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

ويتزامن مع احتفالية غرفة الإسكندرية، احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط؛ نظرا لمساهمة الغرفة في تأسيسه منذ 40 عامًا.

جلسة ضمن احتفالية الغرف التجارية

وتشهد الاحتفالية عددا من جلسات العمل؛ لبحث واستعراض دور الغرف التجارية على المستوى العالمي في مواجهة الأحداث والمتغيرات العالمية، ويشارك فيها عدد من رؤساء الغرف التجارية في العديد من الدول، ويدير الجلسة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية.

جلسة خاصة لمناقشة الآراء حول التغيرات المناخية

كما سيتم تخصيص الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر لاستعراض رؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية والاهمية الدولية لقمة المناخ، التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل ويشارك فيها الدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية .