وزير التعليم يلتقي نظيره البحريني على هامش مشاركته في مؤتمر «ركائز»

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، على هامش في الدورة الثالثة لمؤتمر ركائز الذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم في الفترة من 12-13 أكتوبر الجاري.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات، وشارك الوزير في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

مكتبة بيت الحكمة.. مئات الآلاف من الإصدارات

كما زار الوزير مكتبة بيت الحكمة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم مئات الآلاف من الإصدارات في مختلف التخصصات، بينها 11 ألف إصدار بلغات مختلفة و105 آلاف كتاب ورقي ونحو 250 ألف كتاب إلكتروني.

تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول

ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذي تلعبه الأبحاث في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية في التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.