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مسؤول بالمخابرات البريطانية: الروس يعانون نقصا في المعدات العسكرية بأوكرانيا

كتب:

محمد محمود موسى
02:30 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
الجيش الروسي

الجيش الروسي

نقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن جيريمي فلمينج، أحد المسؤولين بجهاز المخابرات البريطاني، قوله في محاضرة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الجيش الروسي منهك ويعيش وضعا يائسا في أوكرانيا.

وأضاف «فلمينج»، أن الإمدادات والذخائر الروسية تنفد في الوقت الذي تستمر القوات الأوكرانية في استعادة المناطق الرئيسية عبر هجومها المضاد.

نقص الإمدادت تهدد العملية العسكرية الروسية

ومن جهتها، قالت الدكتورة لوسي بيرج، المتخصصة في شؤون روسيا من جامعة مانشستر، إن نقص الإمدادات إلى الجيش الروسي تمثل مشكلة كبيرة لموسكو، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب على القيادة الروسية التغلب على تلك الإشكالية.

الروس يعانون من عجز حاد في الأسلحة والمعدادت

وأضافت بيرج، أن الجيش الروسي يعاني من عجز حاد في الأسلحة والمعدات الأساسية مثل أكياس النوم والدروع الواقية.

 وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «ذا إنسيدير»، مقطع فيديو يأسف فيه الجنود الروس للظروف «غير الإنسانية» التي تعرضوا لها، حيث سُمع أحد الجنود يقول: «لقد عشنا في أجواء تليق بالحيوانات لمدة أسبوع، وأنفقنا كل ما نملك من المال لمجرد إطعام أنفسنا، ناهيك عن الذخيرة».

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