سعر قنطار القطن اليوم: «طويل التيلة» يصل لـ4140 جنيها

يعتبر القطن المصري ميزان القوة الاقتصادية الزراعية الناعمة للمزارعين على مدار سنوات عديدة، وسجل سعر قنطار القطن اليوم في آخر مزاد للقطن طويل التيلة بحري 4140 جنيهاً، كما سجل سعر القنطار طويل التيلة قبلي 3950 جنيهاً، فيما يتواصل عقد المزادات العلنية بالوجهين البحري والقبلي بهدف تحديد أسعار القطن على مدار أيام الأسبوع لشراء المحصول من المزارع.

سعر قنطار القطن اليوم

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات في سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم طبقا لآخر مزاد للقطن طويل بحري، سجل 4140 جنيهاً، بينما سجل القطن طويل قبلي 3950 جنيها في الوجهين البحري والقبلي.

القطن المصري من أفضل الأصناف

وأشار «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطن المصري من أصناف طويل بحري جيزة 94 وجيزة 97، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93 و96، هي أفضل أصناف القطن في مصر والعالم، والتي ينتج الفدان الواحد منها 13 قنطار قطن فائق الطول.

337 ألف فدان منزرعة بالقطن

تجدر الإشارة أن المساحة المنزرعة في مصر هذا العام من محصول القطن بلغ 337 ألف فدان قطن، وهو ما يجعل مصر من أولى الدول حول العالم المنتجة لهذا المحصول والذي يدخل في الكثير من الصناعات من المنسوجات والملابس والأقطان.