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رفع كفاءة بالوعات الأمطار بحي السويس.. وتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين

كتب:

حمدى عبد الله
03:54 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
حملة حي السويس

حملة حي السويس

أعلن حي السويس بمحافظة السويس، برئاسة فاتن عبد الغني، عن رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء برفع كفاءة بالوعات الأمطار.

تطوير وتوسعة شارع أحمد عبد العزيز

وشن الحي حملات تضمنت متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة شارع أحمد عبد العزيز والشوارع المتفرعة بمحيط مساكن الغريب، ورفع كفاءة المرافق ومد كابلات الإنارة وحفر بالوعات صرف الأمطار قبل بدء الرصف بنطاق الحي.

فيما تابعت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس الحي، حملات لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات وقص وإزالة الحشائش وتسوية الأرض بجوار أرض المعارض بشارع الجيش.

لقاءات جماهيرية بمسؤولي الحي كل اثنين

 ومن ناحية أخرى، أعلن حي السويس عن تنظيم لقاءات جماهيرية مع المسؤولين، يوم الإثنين من كل أسبوع بالمركز التكنولوجي بالحي، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وذكر بيان صادر عن حي السويس، أن دخول الحي بأسبقية الحضور لـ10 مواطنين، وبشرط إحضار بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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