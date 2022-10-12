حنفي جبالي: المرأة ركن أساسي للتقدم وطرف فاعل في بناء الحضارات

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة الشعبة البرلمانية المصرية، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية «المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً»، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة بها، والمنعقدة في رواندا.

جبالي: المرأة ركن أساسي للتقدم والازدهار البشري

أكد حنفي جبالي، أن المرأة مثلت ركناً أساسياً للتقدم والازدهار البشري، وطرفاً فاعلاً في بناء الحضارات الإنسانية، مؤكداً أن إشراك المرأة في كل مناحي الحياة ضرورة قصوى وحيوية لاستمرارية التطور الحضاري الإنساني وضمانة أصيلة لاستقرار الشعوب والمجتمعات وتطورها.

التجربة المصرية في تمكين المرأة

واستعرض رئيس مجلس النواب، التجربة المصرية في تمكين المرأة، إذ أكد أن المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرفاً فاعلاً في معادلة الحضارة المصرية المُلهمة، والقيادة السياسية المصرية حققت تمكيناً حقيقياً للمرأة يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي وهو ما انعكس على انخراطها في كل مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تمييز، وتناول خُطوات الدولة المصرية من أجل تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المصرية والتشريعات المصرية الصادرة لحمايتها، التي تأتي انطلاقاً من الإيمان الكامل للدولة المصرية بأهمية المرأة ودورها المحوري بالنظر إلى ما تمتلكه من جينات حضارية.

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، المجتمع الدولي بالمُضي قدماً في سبيل تمكين المرأة، وألا تثنينا التحديات النوعية التي يمر بها عالمنا المعاصر عن المُضي قُدماً في سبيل تمكين المرأة على كل الأصعدة والمستويات، وتشجيع دورها العظيم والمُقدر من أجل مستقبل مُشرق لعالمنا ولأوطاننا.