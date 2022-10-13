اقتراب الشتاء يُنعش الطلب على «الكالسون».. وتجار: الطقم يبدأ من 50 جنيها

انعكس الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الماضي، على انتعاش مبيعات «الكالسون الصوف»، ضمن فئة الملابس والقطنيات لدى تجار الملابس الجاهزة، استعدادًا لدخول فصل الشتاء، ورغبة الكثيرون في الحصول على ملابس توفر لهم الدفء، التي تأتي في مقدمتها طقم «الكالسون الصوف»، ويحرص على اقتنائه عدد كبير في ربوع مصر.

محمود أبو ريماس ، تاجر وصاحب مصنع للملابس الجاهزة بالزقازيق، أكد وجود إقبال على شراء طقم «الكالسون»، لافتًا إلى أن أغلبها يُصنع من خيوط الصوف، ويتكون من قطعتين «فانلة وبنطلون».

وأوضح «أبو ريماس» أن هناك أنواعًا من أطقم الكالسون، مبطنة بطبقة داخلية من الوبر، كما هناك دفايات مصنوعة من خيوط الصوف الليكرا.

أسعار أطقم «الكالسون»

وحول أسعار أطقم الكالسون، أشار تاجر وصاحب مصنع الملابس، أنها تختلف باختلاف الخام المصنع منها طقم الكالسون، « الكالسون العادي يتراوح سعره بين 45 و50 جنيه، والدفيات المصنوع من الصوف الليكرا يبلغ سعر طقم الأطفال 150 جنيها، ويتراوح سعر الطقم الرجالي بين 280 و320 جنيه».

أما بالنسبة للإقبال على شراء «الكالسون»، قال «أبو ريماس» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ هناك ارتفاع في نسب الإقبال وزيادة في المبيعات، نتيجة لدخول موسم الشتاء، مبينًا أنّ نسبة المبيعات هذا العام رغم زيادتها لم تتساوى مع نسبة المبيعات العام الماضي، نتيجة لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج من خيوط وأجورعمال وكهرباء، أدى لزيادة السعر هذا العام، مبينا أن خامات الانتاج متوفرة بشكل جيد.

وحول الاستعداد لموسم الشتاء، قال محمد السلاموني، تاجر ملابس جاهزة، إنّه قديمًا كان أصحاب المصانع يحضرون طلبيات الموسم الجديد قبلها بشهرين على الأقل، لمواكبة زيادة الطلب على عمليات شراء أطقم «الكالسون»، مرددًا:«مكناش بنلاحق علي الطلبات فكان بيتم التحضير للموسم قبل شهر أو أثنين على الأقل، موضحًا أن مبيعات الكالسون جيدة للغاية، والطلب من جميع الفئات، شباب وصغار السن».

نصائح لشراء ملابس الشتاء

ومن أكثر التحديات التي يواجهها السوق حاليًا، أوضح «السلاموني» أن المصانع الآن تركز على تصدير الملابس الجاهزة إلى العديد من الدول العربية كالكويت والأردن والسعودية وليبيا والسودان، ولكن المنافسة اليوم أصبحت أكثر شراسة نتيجة للركود الذي حل علي العالم أجمع.

ووجة السلاموني النصيحة إلي مشترى الملابس الجاهزة قائلًا: «لو السعر عالي يبقي تشتري ملابس جودتها عالية، وتعيش مدة أطول، ولكن تخوف المشتري ينتج عن عدم توفر الثقة بينه وبين البائع»، مشيرًا إلى أن هناك أناس من تجار الغزل يخزنون الخامات لمدة تتجاوز الخمس سنوات، لبيعها بأكثر من ثمنها، محملًا إياهم مشكلة غلاء الأسعار.