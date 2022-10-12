برعاية «المتحدة».. تفاصيل منتدى مصر للإعلام قبل تدشين نسخته الأولى

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى مصر للإعلام، بدء النسخة الأولى منه، المقرر إقامته تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنطلق الدورة الأولى يومي 27- 28 نوفمبر.

ومن المقرر أن يحضر 1200 شخص، و150 خبيرا و25 عرضا مبتكرا و42 جلسة وورشة عمل.

منتدى مصر للإعلام، سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ينطلق ويعقد بالقاهرة، لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته، وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

يستمر المنتدى طوال العام، كمنبر دولي للتنمية، ممثَّلًا في منتجاته المستدامة الهادفة لتطوير الأدوات الإعلامية، وتشمل وحدة تدريبات صحفية، ومنصة رقمية لنشر معرفة متقدمة ودراسات معمقة في عالم الصحافة والإعلام، وتشكيل روابط مهنية للصحافة الجيدة، مملوك لشركة «30N» للاستشارات الإستراتيجية.

مهمة المنتدى

أما عن مهمته، فيخلق «منتدى مصر للإعلام»، نقطة التقاء سنوية بين الإعلام المصري والعربي، ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم، ويستهدف المنتدى من كل عام، استضافة إعلاميين وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، باختلاف جنسياتها ونظم عملها، كما يستهدف تنوع المحتوى المقدم وحداثته.

ويدعو المنتدى كل عام، أبرع المدربين والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم، للحضور وتقديم جلسات وعروض مبتكرة وموائد مستديرة وورش عمل، يُعرَض خلالها كل جديد في صناعة الإعلام.

إبقاء المجال الإعلامي المصري، على اتصال دائم وتبادل معرفي ومهني مستمريْن مع غرف الأخبار ومراكز التفكير والتطوير العالمية، ودعم الحضور الإعلامي كأداة فعَّالة ضمن أدوات تطوير وتنمية المجتمع.

أعضاء اللجنة الإستشارية

أما عن اللجنة الإستشارية، فتضم، ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أسس خلال مسيرته المهنية، عددًا من المؤسسات الإعلامية المصرية والإقليمية، منها قناة النهرين العراقية، وON TV وON TV Live، ووكالة أنباء أونا، والأكاديمية التابعة لها، وترأس العديد من القنوات المصرية، كشبكة قنوات النهار، وقناة إكسترا نيوز، كما تولى إعادة إطلاق القناة الأولي، القناة الرسمية لمصر، عمل كمدرب في عدة دول على رأسها الأردن والعراق.

وحصل ألبرت شفيق، على جائزة التعاون الخارجي للبرمجة من مؤسسة دويتشه فيله، فضلًا عن عضويته بمجلس الأشراف على يورونيوز، ومجلس إدارة نادي دبي للصحافة.

كما تضم اللجنة، ضحى الزهيري مذيعة ومقدمة برامج ومدربة إعلامية، انضمت لقناة العربية الحدث، لتقدم تغطية إخبارية لأهم ما يدور من أحداث.

خلال عملها، حاورت العديد من الوزراء والمسؤولين في الشرق الأوسط والعالم، قدمت الزهيري العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية، وأدارت العديد من الندوات ومنها؛ منتدى شباب العالم النسخة الرابعة، ومؤتمر وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي، جلسة «تطوير التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا 2020»، بالإضافة إلى قمة المعرفة، جلسة «نموذج إصلاح التعليم المصري» 2018.