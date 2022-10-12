إدارة البلينا التعليمية تتلقى طلبات التدريس بالحصة.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت إدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، في بيان صحفي عن بدء قبول طلبات الراغبين في العمل بالحصة لسد العجز بمدارس إدارة البلينا التعليمية، من السبت المقبل 15 أكتوبر لمدة 10 أيام حتى الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمقر ديوان الإدارة التعليمية الجديد بالدور الأول بالتخصصات الآتية فقط «معلم فصل و معلم رياضيات ومعلم رياض الأطفال».

شروط التقديم

ووضعت الإدارة عدة شروط للتقديم منها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي تربوي، أو مؤهل عالي بالإضافة لدبلومة تربوية مع مراعاة مناسبة المؤهل للتخصص المطلوب.

الأوراق المطلوبة

ويتم تقديم طلب باسم مدير عام الإدارة للعمل بنظام الحصة، وأصل شهادة المؤهل و 4 صور منه، وأصل الدبلومة التربوية، و4 صور منه، و4 صور من شهادة الميلاد، و4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

مع ضرورة تقديم إفادة معتمدة بوجود عمل سابق في مجال التدريس وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين.