مدير محطة تحلية بورسعيد: قدرتنا الإنتاجية القصوى تصل لـ250 ألف متر يوميا

قال المهندس أحمد السيد، مدير محطة التحلية ببورسعيد الجديدة، إن المحطة جرى إنشاؤها على مدار 5 سنوات، وبدأت العمل منذ عام 2020، بطاقة تصل لـ150 ألف متر مكعب في اليوم، بينما تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم.

السيد: تحلية مياه البحر في المحطة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المحطة يتم فيها تحلية مياه البحر عبر تقنية فصل الأملاح عن المياه، ثم إضافة الكيماويات والعناصر التي يحتاجها الجسم كالكالسيوم والكلور ثم ضخها للجمهور.

السيد: المياه التي تنتجها المحطة صحية تماما

واستطرد: «المياه اللي بننتجها صحية تماما، وحصلت على شهادة اعتماد من قبل وزارة الصحة، ووحدة التحكم المركزية في المحطة، بنشغل بيها كل حاجة بشكل أوتوماتيك، ولما الميه تطلع بنقسمها لجزئين، أولهما مياه الشرب التي تصل للناس، والثاني يتم إلقاؤه مرة أخرى في البحر».

وأوضح أن المحطة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، «بنستعمل معدات كلها حديثة لتقليل استهلاك الكهرباء، ونضيف للمياه العناصر التي يحتاجها جسد الإنسان، والمحطة بنيت بالتعاون مع دول مختلفة وليست دولة واحده».

وتابع: «أنا اتخرجت سنة 2009 في كلية العلوم، واشتغلت في محطات صغيرة ثم عملت في محطات أكبر، واشتغلت في الغردقة والعريش، وبدأت من محطات صغيرة لحد ما وصلت للمحطة دي حاليا».