حلم استيراد سيارة مُعفاة من الضرائب يقترب: البديل «مبلغ نقدي»

استيراد سيارة مُعفاة من الضرائب.. حلم راود المصريين المقيمين في الخارج، وهو الحلم الذي يقترب في الفترة المقبلة، بعدما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

شروط استيراد سيارة مُعفاة من الضرائب للمصريين بالخارج

القانون يستثني سيارة ركوب واحدة فقط للمصري الحاصل على إقامة سارية في دولة أجنبية لاستعماله الشخصي، مع إعفائها من الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة و«ضريبة الجدول»، مع تسديد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية على إحدى الحسابات المصرفية لوزارة المالية، مع إعفائها من الضرائب والرسوم على السيارة.

ويسري القرار على المصري صاحب الإقامة السارية خارج البلاد، على أن يكون سنه 16 عاما فأكثر، وأن يكون له حساب بنكي جرى فتحه منذ أكثر من 3 أشهر.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، يسجل المصري الراغب في الاستفادة من هذا القانون، لاستيراد سيارة مُعفاة من الضرائب، بياناته، وبيانات السيارة، ويسدد المبلغ النقدي، ليجري منحه موافقة استيرادية صالحة لمدة عام، وفي حال عدم إتمام الاستيراد خلال العام يسترد المبلغ بنفس العملة.

استيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور 3 سنوات من تاريخ الصنع

وألزم القانون أنه في حال استيراد سيارة من غير مالكها الأول، أن تكون حديثة، وألا يمر عليها 3 سنوات من تاريخ الصنع، مع استرداد المبلغ النقدي المحول للمالية بعد 5 سنوات من تاريخ السداد.

ومن المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء، عقب الموافقة على القانون وإصداره، القرار التفصيلي بشأن استيراد سيارة مُعفاة من الضرائب للمصريين بالخارج، مُحدد به المبالغ ونوع العملات الأجنبية بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.