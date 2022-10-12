مرسال: العلاقات المصرية السورية ممتدة عبر التاريخ.. ونتطلع لزيادة التبادل التجاري

أكد المهندس عيد مرسال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن صادرات مصر من السكر الأبيض والأرز وبعض من المنتجات الزراعية الإخرى إلى دولة سوريا الشقيقة، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنه يجب الاستفادة من تبادل الخبرات بيننا وبين عدد من دول العالم، وذلك لرفع قدرات وتنمية مهارات عمالنا.

العلاقات المصرية السورية

وشدد «مرسال» في بيان له، على عمق الروابط التاريخية بين مصر وسوريا، واصفًا العلاقة بين الشعبين المصري والسوري، بأنها علاقات الأشقاء والأصدقاء عبر العصور، قائلًا: «نحن والأشقاء في مصر، شعبين صديقين، كنا دائمًا على مدى عقود متفقين على كل المسارات، والعلاقات والتعاون الزراعي والتجاري، ما زال مستمرًا ولكن في حدود وذلك بسبب الحرب التي كانت تشهدها سوريا.

ولفت إلى أن هناك رغبة وتطلع من الشعب السوري، لكي تعود العلاقات السورية المصرية إلى ما كانت عليه، كما بحث الجانبين سبل إمكانيه التعاون المشترك، عن طريق برتوكول بين النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد بمصر، ونظيرتها والاتحاد العام للفلاحين بسوريا، واتفق الطرفين علي تبادل الفائض من المنتجات الزراعية بين البلدين، مثل التفاح والبطاطس.

الاتحاد العام للفلاحين

جاء ذلك خلال استقباله وفد الاتحاد العام للفلاحين بالجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس أحمد صالح، محمد عطية- عضو المكتب التنفيذي، معين جاد الله- عضو المكتب التنفيذي، هيثم صبحي- عضو المكتب التنفيذي، إيمان محمد رئيسة لجنه المراقبة والتفتيش، ماهر عزالدين - أمين سر الاتحاد، ومن جانب النقابة العامة بمصر رمضان ضوي أمين عام النقابة العامة، سامي محمد رزق، أمين صندوق النقابة العامة.