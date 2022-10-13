«عمرو» يعيد 35 ألف جنيه لشخص أصيب في حادث: اتربيت على الأمانة

بينما كان يسير بدراجته البخارية، وجد شخص مصابا إثر حادث سير، ليقف إلى جواره ويقرر نقله إلى المستشفى، في مشهد يعكس شهامة المصريين دوما في مثل هذه الحالات، لكن عمرو عبدالتواب، المقيم بقرية سمادون بمركز أشمون في محافظة المنوفية، أراد جمع متعلقات المصاب الذي سقطت في مياه إحدى الترع، ليجد من بينها حقيبة بها 35 ألف جنيه، ليعيدها للشخص مرة أخرى، رافضا الحصول على مكافأة.

إعادة 35 ألف جنيه لصاحبها

«كنت ماشي لقيت واحد مصاب ووقع في الترعة، ومتعلقاته كمان، فنزلت ساعدته لحد ما فاق، ولقيت شنطة في المياه فيها 35 ألف جنيه، وقررت أرجعها»، هكذا لخص الشاب الذي ضرب مثالا في الأمانة، قصة إنقاذ مصاب وإعادة 35 ألف جنيه لـ«الوطن»

20 دقيقة، كانت مدة بحث الشاب «عمرو»، عن حقيبة مصاب لا يعرفه في المياه، انتهت بعثوره عليها ليقرر إعادتها ورسم البسمة على وجه المصاب مرة أخرى: «نزلت في المياه أدور عليها، ولقيتها وأعطيتها ليه بدون تردد، لأننا اتربينا على الأمانة».

«أول ما الراجل خد الفلوس، لقيته قبل دماغي وأصر على إعطائي مبلغ من المال كمكافأة لكن أنا رفضت»، بحسب «عمرو» الذي يؤكد: «الخير لسة فينا، وأنا عملت كدة لوجه الله، مينفعش أخد مكافأة، وبقول لأي حد يعثر على حاجة يرجعها لصاحبها».

إشادات واسعة

إشادات واسعة تلقاها ابن محافظة المنوفية، من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذين تداولوا صورا للشاب «عمرو»، معبرين عن شكرهم له على أمانته وحرصه على استرجاع المبلغ إلى صاحبه: «لقيت الفيس بوك مقلوب والناس بتشكرني خصوصا أن صاحب المال كان مصاب، ولا يستطيع البحث عنها، والحمدلله قدرنا نرجع الفلوس ونفرح الراجل».