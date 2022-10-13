سيارة تريلا تدهس 12 سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري (صور)

شهد الطريق الدائري، قبل قليل، حادث تصادم سيارة نقل «تريلا محملة بمواد البناء»، لـ12 سيارة ملاكي، أعلى الطريق اتجاه طريق شبرا الخيمة، القادم من طريق 6 أكتوبر، إذ انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وجار حصر المصابين، والبحث عن ضحايا بالسيارة أسفل «التريلا».

بلاغ بالحادث

بدأت تفاصيل الحادث الأليم، فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

ولتجنب الحوادث أعلى الطرقات، يقول اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

واتباع إرشادات الأمارات والطرق والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.