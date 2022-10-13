تعرف على الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية ب كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات مرورية تزامنًا مع توجه الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وتحرير المخالفات وضبط متعاطي المواد المخدرة من السائقين على الطرق ومخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

أما عن الحالة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية صباح اليوم الخميس، انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو، وفى ميدان سفنكس وأعلى مناطق الزمالك.

كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان وشارع خاتم المرسلين وشارع البحر الأعظم.

أما شارع السودان وشارع فيصل في اتجاه الجيزة وشارع الهرم ونزلة البحر الأعظم حتى منطقة الدقي، شهدت تباطؤ الحركة المرورية بها.

محور صفط اللبن

وظهرت كثافات مرورية بمحور صفط اللبن باتجاه الطريق الدائري وحتى شارع السودان، وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وأعلى الطريق الدائري بالمرج، وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي.