فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ ساق «عجوز» من البتر

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي بقسم الأوعية الدموية ووحدة القسطرة بمستشفيات قنا الجامعية في إنقاذ ساق من البتر لمريضة تبلغ من العمر 73عاما، وذلك باستخدام القسطرة التداخلية وهي تعد من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة، وتحرص مستشفيات قنا الجامعية على توفيرها دائما تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لتطوير العمل بالأقسام المختلفة من خلال رفع المستوي الأكاديمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس.

المستشفى الجامعي في قنا

وأضاف الدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم الأوعية الدموية بطب قنا ومستشفى قنا الجامعي أنه فور وصور المريضة المستشفى تم توقيع الكشف الطبي على المريضة البالغة من العمر 73 عاما، وبإجراء الأشعات والفحوصات الطبية تبين أنها تعاني من قصور مزمن بشرايين الطرفين السفلين وانسداد تام بدعامة شريانية تم تركيبها سابقا بالشريان الحرقفي الأيسر خارج مستشفيات قنا الجامعية بشكل خاطئ مما كان يهدد بحدوث غرغرينا بالساق اليسري بجانب معاناتها من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم حيث تقرر لها التدخل بالقسطرة عن طريق الشريان الفخذي الأيمن والوصول لشرايين الطرف السفلي الأيسر مرورا بالشريان الحرقفي الأيمن والأورطي ومن ثم عمل توسيع للدعامة داخل الشريان الحرقفي بشكل كامل وكذلك توسيع الشريان الفخذي بشكل كامل، وتوسيع الشريان الفخذي والمأبضي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجري بأقليم جنوب الصعيد وإعادة الاتصال الدموي للطرف السفلي الأيسر وتحسن ملحوظ بالاشارات الدموية الطرفية وكذلك تحسن ضغط الدم بذلك الطرف الأيسر وانقاذ ساقها من البتر .

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وضم الفريق الجراحي الدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم الأوعية الدموية، والطبيب عبد الرحمن جمال منوفي مدرس مساعد بجراحة الأوعية الدموية، ووالطبيب إسلام عاطف طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض محمود حسن عيد، وسماح أنور محمود تمريض بوحدة القسطرة وعبد الرحمن محمد عباس فني الأشعة بالوحدة.