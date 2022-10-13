طلاب «الحربية» والشرطة والقوات الخاصة ينفذون أعمال النزول السريع أمام الرئيس

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث نفذ الطلاب تمرينات زوجية تنمي مهارات العمل بروح الفريق الواحد، وحصلت الكلية الحربية على المركز الأول في بطولة الدوري الرياضي للكليات العسكرية وكلية الشرطة لهذا العام.

تمرينات رباعية

لمحات من المرونة وخفة الحركة لمقاتلي الكليات العسكرية، ظهرت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم انتقل الطلاب إلى تنفيذ مجموعة من التمرينات الرباعية التي اظهرت مدى كفاءة المقاتلين في تنفيذ تمرينات البطن.

وجرى استخدام محدثات صوت في هذه الفقرة، ونفذ الطلاب المقاتلون في هذا الاحتفال مجموعة من حركات الاشتباك باليد، وفي المواجهة وعلى برجي ميداني التدريب الجبلي، كان مقاتلو الصاعقة ينفذون أعمال النزول من الارتفاعات المختلفة باستخدام الحبال والمعدات شعارهم «التضحية.. الفداء.. المجد».

وعلى الأجناب، نفذ الطلاب المقاتلون من الكلية الحربية وكلية الشرطة بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة والمظلات، أعمال النزول السريع والتسلق باستخدام الأسلحة الصغيرة، وتدفق رجال الصاعقة والمظلات في موجات متتالية تظهر الجرأة والجسارة والقدرة والمهارة.