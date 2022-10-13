تحرير 35 محضر إشغال طريق ومصادرة 19 شيشة في حملة مكبرة بالقليوبية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاه والطريق العام، التي تتسبب في اختناقات مرورية وتُعيق حركة المارة، وتُعد تعديًا على أملاك الدولة، ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، ومتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والورش.

35 محضر إشغال طريق

شملت حملة محافظ القليوبية المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وتمكنت الحملة من تحرير 35 محضر إشغال طريق، وتحرير9 محاضر بيئة، ومصادرة 19 شيشه، وتحرير12 محضرًا كسر حظر لمحال تجارية، وتحرير 4 محاضر لورش، بالإضافة إلى 43 حالة إزالة فورية تنوعت مابين باعة جائلين يفترشون الطرقات، ومحال تجارية تستغل أرصفة المشاه في عرض منتجاتهم، وكراسي وأنابيب وشماسي وعربات كارو، ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مواجهة كافة صور الإشغالات بشبرا

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التى تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لعدم عودة الباعة الجائلين، وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة مع استمرار التنبيه عليهم، بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهًا بتكثيف حملات النظافة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب محافظ القليوبية أصحاب المحال التجارية والورش والأعمال الحرفية، الإلتزام بتفيذ قرار مواعيد الغلق الشتوية، تجنُبًا للوقوع في المخالفات والعقوبات، وتطبيق غرامات تصل إلى أربعة آلاف جنيه.