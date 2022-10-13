إحالة 5 أطباء وموظفين بطما للتحقيق: «تركوا العمل قبل المواعيد الرسمية»

أحال أيوب عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، 5 أطباء وموظفين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الجباب بالمركز، للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لعدم تواجدهم بمواعيد العمل الرسمية داخل الوحدة.

متابعة العمل بالوحدات الصحية

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، انتظام عمل الوحدات الصحية والمصالح الحكومية بالقرى التابعة للمركز، ورافقه مدير المتابعة ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بمدينة طما بالمرور على الوحدات الصحية بقرى الجباب والحسنة ومشطا التابعين بمدينة طما.

كما تفقد الوحدة المحلية لقرية الرياينة وأثناء ذلك تبين عدم تواجد 5 من الأطباء والموظفين بالوحدة الصحية لقرية الجباب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

انتظام العمل بالوحدة الصحية بالحسنة ومشطا

كما تبين خلال الجولة انتظام العمل داخل الوحدة الصحية لقرى الحسنة ومشطا وكذلك الوحدة المحلية لقرية الرياينة.

وأوضح أيوب عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم متابعة انتظام العمل بالقطاع الطبي والمصالح الحكومية تباعا بمركز طما لضمان سير العمل.