خريطة حياة كريمة في أسيوط.. 1930 مشروعا بتكلفة 43.5 مليار جنيه

حظيت محافظة أسيوط، عاصمة صعيد مصر بنصيب الأسد في المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي تطوير قرى الريف المصري.

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في بيان له أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض محافظة أسيوط بمختلف قراها ومراكزها في مختلف القطاعات الخدمية بلغت 1930 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليارًا و598 مليون جنيه.

المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية

بلغت المجمعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمختلف الوحدات المحلية والمدن 35 مشروعا بتكلفة بلغت 358 مليون جنيه، و35 مشروعا آخر لمجمعات زراعية بلغت تكلفتهم 259 مليون جنيه.

مشروعات الشباب والرياضة

وصلت مشروعات الشباب والرياضة بالمحافظة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه وتنوعت ما بين مشروعات تطوير مراكز شباب وانشاء مقرات وقاعات رياضية وتطوير وتنجيل ملاعب.

قطاع الوحدات الصحية والإسعاف

بلغت الوحدات الصحية التي يتم تطويرها وإنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 137 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و248 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

قطاع الكباري

شملت الكباري والمشايات التي يتم تنفيذها على الترع والمصارف بعد تبطينها وتطويرها والتخفيف على المواطنين 171 مشروعا بلغت تكلفتهم 198 مليون جنيه.

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

جاءت مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الأعلى في المشروعات التي يتم تنفيذها حيث بلغت مشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه.

الأبنية التعليمية والكهرباء والري

في مجال مشروعات الأبنية التعليمية 131 مشروعا تضم 1227 فصلا دراسيا، بتكلفة بلغت 431 مليون جنيه وقطاع الكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه ومشروعات الري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه.

المجمعات السكنية والتضامن الاجتماعي والطرق والغاز الطبيعي

تضمنت مشروعات المجمعات السكنية التي يجري تنفيذها 4 مشروعات سكنية مختلفة، بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة بلغت 166 مليون جنيه، كما تضمن مشروعات الطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

مشروعات سكن كريم والأسواق والمواقف

كما تضمنت أيضا المشروعات التي يتم تنفيذها مشروع سكن كريم بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وهناك 62 مشروعا تنوع ما بين نقاط الإطفاء والأسواق ومكاتب البريد ومحطات المعالجة والمياه والأسواق والمواقف.