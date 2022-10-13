الحكومة تنفي إضافة «الدين» إلى مواد المجموع في المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات تزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023

نظام المناهج قائم كما هو دون تغيير

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قولها، إنّ المنشورات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة، موضحا أنّ نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.

التعليم: مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسبب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية، وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).