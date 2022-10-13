بدء الجولة الثانية بالبرلمان للتصويت على اختيار رئيس جديد للعراق

بدأت منذ قليل، الجولة الثانية للتصويت على اختيار رئيس للعراق في البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات تحولًا لافتًا، بإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد، وأكد قياديون في الحزب دعم عبد اللطيف رشيد.

وعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة لاختيار رئيس للجمهورية، بعد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، بحضور 269 نائبا.