ضبط 123 طن سكر ودقيق بالسوق السوداء.. وسلع غذائية تباع بأسعار مرتفعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط أكثر من 123 طن سكر تمويني ودقيق بلدي مدعم جرى الاستيلاء عليها من قبل عدد من مسؤولي ومالكي بلدية، ومخازن للسلع الغذائية، بهدف بيعها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا.

حملات في القاهرة والجيزة

وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 70 طن من سلع غذائية متنوعة جرى حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك، خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ونجحت في ضبط 32 طن أرز شعير مجهول المصدر، قام 2 من مالكي مضارب الأرز بالبحيرة بتجميعها وبيعها في السوق السوداء.

وعلى صعيد التصدي لجرائم سلع منتجات منتهية الصلاحية، أسفرت حملات الإدارة عن ضبط قرابة 20 طن حلوى مولد وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالسويس والمسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى بالقليوبية.

ضبط 32 طن أسماك ولحوم ودواجن

وتمكنت من ضبط قرابة 32 طن أسماك ولحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية ومطاعم مصانع وجبات جاهزة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.