أمطار رعدية ورياح.. تقلبات في الأحوال الجوية بداية من السبت المقبل

تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من السبت المقبل، حيث أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود حالة من التقلبات بداية من مساء السبت 15 أكتوبر.

وأصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بحالة الطقس بداية من السبت، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانـا بنسبة حدوث «%50 تقريبا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، نشاط ريـاح أحيانا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد يومي الأحد والإثنين، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى حالة من نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وناشدت «الأرصاد»، المواطنين والجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا، أصدرت هيئة الأرصاد، بيانا تفصيليا وجاء كما يلي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 28 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 26- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 30 - 20.

العريش 27 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 30 - 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 30 - 23.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 19

أسيوط 30 - 18

سوهاج 30- 20

قنا 34- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 32- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22