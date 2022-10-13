استمرار فتح عيادة طبيب رحل بأزمة قلبية بالمنوفية: «صدقة جارية لغير المقتدرين»

أعلنت أسرة الدكتور نشأت علي أبو شكر نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الأطفال والعناية المركزة في مستشفى سرس الليان، استمرار فتح عيادته في قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب وفاته بعدة أيام نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

الإعلان عن استمرار فتح العيادة

وأوضحت أنه يتم فتح العيادة بداية من يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة عصرًا بوجود أطباء في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والأطفال وحديثي الولادة والنساء والتوليد والكشف بأجر رمزي وأسعار خاصة لحالات الولادة لغير القادرين مع تواجد جميع الخدمات الطبية المنفصلة ومتابعة السكر والضغط والاشتراك مع معمل للتحاليل الطبية بأجور مخفضة.

استمرار فتح العيادة لمساعدة الغير قادرين

وأكدت الدكتورة أماني الفقي زوجة الدكتور المتوفى، أن زوجها كان يساعد غير قادرين طوال فترة حياته سواء في المستشفى أو العيادة الخاصة به في قريته والكشف عليهم بأسعار مخفضة أو مجانا للحالات الخاصة، لذا قرروا أن يستكملوا نهج الطبيب المتوفى والاستمرار في الكشف على المرضى خلال الفترة المقبلة كصدقة جارية على روحه.

وتابعت «الفقي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن زوجها كان يسعى لمساعدة أهالي قريته من خلال توفير لهم الكشوفات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الكشف على غير قادرين بالمجان للاطمئنان على صحتهم، مما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة وحزن أهالي القرية على وفاته.