موقع أمريكي: واشنطن قد تزود كييف بنظام الدفاع الجوي المتطور «باتريوت» 

ذكر موقع «ذا درايف» الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري أن الولايات المتحدة تضع أنظمة الصواريخ «باتريوت» المتطورة للدفاع الجوي على رأس قائمة الأسلحة الدفاعية التي تبحث تزويدها لأوكرانيا.

تحسين منظومة الدفاعات الجوية الأوكرانية

وذكر الموقع أن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قد صرح بهذا خلال حديثه للصحفيين في بروكسل عن الجهود التي تبذلها مجموعة الاتصال العسكرية الدولية لتحسين منظومة الدفاعات الجوية الأوكرانية، خاصة بعد الضربات الجوية التي نفذتها روسيا مؤخرا على عدة مدن أوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ جوالة، وبحسب الموقع، لم يضف الجنرال الأمريكي مزيد من التفاصيل عن كيفية أو موعد تسليم هذه المنظومات الدفاعية إلى أوكرانيا.

Milley says Ukraine's employment of its existing air defense systems has been successful in denying Russia air superiority.



Says plan now is to help Ukraine both build and sustain an integrated system -- meaning bringing in a variety of Western equipment. — Andrew deGrandpré (@adegrandpre) October 12, 2022

وبحسب الموقع، ستوفر أنظمة الباتريوت الدفاعية تكاملا عالي القدرة من أنظمة الصواريخ الجو – أرض، والتي تهدف لإقامة شبكة متطورة من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك بجانب أنظمة NASAM الدفاعية التي قالت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستزود أوكرانية بعدد ثماني بطاريات منها، هذا بخلاف أنظمة الدفاع الأوروبية التي حصلت أو ستحصل عليها أوكرانيا خلال الفترة المقبلة ومنها، نظام الدفاع الجوي الألماني متوسطة المدى IRIS-T ونظام الدفاع الجوي الفرنسي قصير المدي «كروتال» والذي أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عزم بلاده عن تزويد أوكرانيا بعد منه.

وطبقا لموقع شركة «ريثيون» الدفاعية المشاركة في تصنيع المنظومة، تعد منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «باتريوت» من بين أكثر الأنظمة فعالية وانتشارا في العالم، إذ تعمل لدى 17 دولة حول العالم، وقامت شركة ريثيون الدفاعية الأمريكية بالتعاون مع شركتي «بوينج» و«لوكهيد مارتن» الأمريكية بالعمل على تطوير المنظومة منذ مطلع الثمانينيات للتعامل مع جميع التهديدات الجوية والصاروخية الحديثة، والتي تتضمن، الصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار والطائرات الحربية بمختلف أنواعها.

قدرة عالية على مجابهة التشويش الإلكتروني

ويمتلك نظام الدفاع الجوي باتريوت مدى يصل إلى أكثر من 60 كم للنسخة باك 3/PAC، ورأسا حربيا يصل إلى 90 كجم، وقدرة على التحليق حتى ارتفاع 24 كم، وتتمتع المنظومة بقدرة عالية على مجابهة التشويش الإلكتروني، وذلك وفقا لموقع Missile Threat المتخصص التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS.

وبحسب الموقع يشغل نظام الباتريوت الدفاعي الأمريكي عدة دول عربية بخلاف الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية، ومن بين تلك الدول، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت والبحرين.