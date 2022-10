موقع أمريكي: واشنطن قد تزود كييف بنظام الدفاع الجوي المتطور «باتريوت» 

ذكر موقع «ذا درايف» الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري أن الولايات المتحدة تضع أنظمة الصواريخ «باتريوت» المتطورة للدفاع الجوي على رأس قائمة الأسلحة الدفاعية التي تبحث تزويدها لأوكرانيا.

وذكر الموقع أن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قد صرح بهذا خلال حديثه للصحفيين في بروكسل عن الجهود التي تبذلها مجموعة الاتصال العسكرية الدولية لتحسين منظومة الدفاعات الجوية الأوكرانية، خاصة بعد الضربات الجوية التي نفذتها روسيا مؤخرا على عدة مدن أوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ جوالة، وبحسب الموقع، لم يضف الجنرال الأمريكي مزيد من التفاصيل عن كيفية أو موعد تسليم هذه المنظومات الدفاعية إلى أوكرانيا.

Milley says Ukraine's employment of its existing air defense systems has been successful in denying Russia air superiority.



Says plan now is to help Ukraine both build and sustain an integrated system -- meaning bringing in a variety of Western equipment.