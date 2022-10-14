الركود يطغى على أسواق المعادن عالميا.. والنحاس يواصل التراجع

سيطرت حالة من التراجع على أسعار المعادن الرئيسية، وفي مقدمتها النحاس، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب على خلفية أجواء الركود الاقتصادي التي تعيشها أسواق العالم، بحسب منصة «كابيتال إيكونوميكس».

وتراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى أقل من 3.4 دولار للرطل (27 كيلو) لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، واقتربت من أدنى مستوى في شهرين عند 3.3 دولار سجلته في 27 سبتمبر، حيث استمرت المؤشرات على خلفية الاقتصاد الكلي الأسوأ في جميع أنحاء العالم في إعاقة الطلب على المدخلات الصناعية.

وأكد مؤشر أسعار المستهلكين الذي كان أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، التوقعات بأن تكاليف الاقتراض من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستظل مقيدة لفترة طويلة، ما يزيد من مخاطر الركود.

مخاوف الإغلاق

وفي الوقت نفسه، ظهرت مخاوف من عمليات الإغلاق الإضافية في الصين التي تستهلك أكبر نسبة من المعادن مع اكتساب تفشي المرض في المدن الكبرى الزخم، مما دفع الحكومات إلى فرض اختبارات على نطاق واسع حتى منتصف نوفمبر، بالإضافة إلى ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، والغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد -19 الذي طال أمده، وفي أول الشهر الماضي وحده تراجعت الأسعار بنحو 8%.

بحسب البيانات التاريخية فقد وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس الماضي، على خلفية أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع أسعار الشحن وتكلفة التأمين، وتشير توقعات منصة «كابيتال إيكونوميكس» أنه من المحتمل أن يتم تداول النحاس عند 3.62 دولار بنهاية ربع العام الجاري، والتداول عند 3.39 دولارات في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر النحاس ثالث أكثر المعادن استخدامًا في العالم، وتمثل شيلي أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم تليها الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، وتضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.