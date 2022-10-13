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الشباب والرياضة بأسيوط تنظم رحلة لنادي الرياضيات بالغردقة.. 5 أيام بـ 400 جنيه

كتب:

حسن عبد النعيم
08:38 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
محافظة أسيوط

محافظة أسيوط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة محافظة أسيوط عن تنظيم رحلة إلى نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى30 أكتوبر الجاري، في إطار المعسكرات الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

شروط الاشتراك في الرحلة 

- سداد قيمة الاشتراك وهى 400 جنيه.

- لا يقل عمر المشترك عن 9 أعوام ولا يزيد عن17 عاما.

-ألا يكون المشترك قد سبق له الاشتراك في المعسكرات الصيفية بالغردقة لعام 2021 و 2022.

-يتم ملء استمارة الرحلة وإرفاق صورة شخصية حديثة للمشارك معتمدة ومستوفاة وموقعة من ولى الأمر ومختومة بخاتم الصحة بأن المشترك لا يعاني من أي أمراض معدية أو مزمنة. 

- رفق بالاستمارة صورة شهادة الميلاد صورة طبق الأصل لمن هم أقل من 15 عاما، وصورة طبق الأصل من البطاقة لمن هم فوق الـ15 عاما.

- يتم تقديم إثبات قيد من المدرسة التابع لها المشترك معتمد ومختوم + صورة بطاقة ولي الأمر. 

آخر موعد لسداد الاشتراك وتسليم الاستمارة

- لا يجوز استرداد قيمة اشتراك الرحلة بعد السداد أو استبدال المشترك.

- يتم السفر بأتوبيس مكيف من أمام مسجد الهلالي بأسيوط الأربعاء 26 أكتوبر الساعة 8 صباحا.

- آخر موعد لسداد الاشتراك وتسليم الاستمارة الأربعاء 19 أكتوبر والاشتراك بأسبقية الحجز للحجز والاستعلام يرجى التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بمجمع المصالح الدور التاسع إدارة الطلائع.

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