حبس سيدة 15 سنة بالإسكندرية: ضربت ابنها انتقاما من والده

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس بسجن «م.ع.م» 15 سنة، لاتهامها بالتعدي على طفلها بالضرب المبرح «ي.ن.ن» مع إلزامها بدفع المصروفات الجنائية، وحملت القضية رقم 11656 لسنة 202.

خلافات زوجية أدت إلى حبس الزوجة 15سنة

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة محرم بك ينص على تقديم والد المجني عليه بلاغا يتهم زوجته بضرب ابنه بشكل مبرح، وأثبتت التحريات التي أجراها ضباط المباحث بقسم شرطة محرم بك، أن المتهمة تعمل مدرسة، واعتادت ضرب الطفل وتصوير مقاطع فيديوهات وإرسالها لوالده من أجل ابتزازه والحصول على المال.

سيدة تعتدي على طفلها بالضرب وتصويره

وأضافت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمة وزوجها والد الطفل، فذهب الوالد إلى قسم الشرطة التابع لدائرته لتحرير محضر بما يملكه من إثبات للواقعة وهي «الفيديوهات» المرسلة إليه وأحيل المحضر إلى مديرية أمن الإسكندرية التي قضت بحبس المتهمة 15 عاما.