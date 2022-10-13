مدير «الدفاع الجوي»: نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الـ50 من الكلية

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومى، مدير كلية الدفاع الجوى، إن الكلية تحتفل اليوم بتخريج الدفعة 50 من الكلية، لينضموا كضباط مقاتلين على أعلى مستوى وقدر من الكفاءة القتالية، وذلك تزامناً مع خطط التطوير والتحديث الدائمة لقوات الدفاع الجوى «حراس سماء مصر».

وأضاف مدير كلية الدفاع الجوى، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، أن تطوير قوات الدفاع الجوى استوجب تطوير القدرات والبرامج الدراسية فى صفوف الكلية، سواء فيما يتعلق بالبرامج العسكرية، والهندسية، والحاسبات، ليستطيع الطالب أن يكون على أحدث مستوى عالمى، بما يساعد الطالب على التعامل مع الأنظمة الحديثة فى صفوف قوات الدفاع الجوى.

وشدد اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومى على أن منظومة التعليم فى كلية الدفاع الجوى حالياً، تجعلنا قادرين على تخريج ضابط قادر على التعامل مع معدات الأسلحة الحديثة، والتعامل مع مختلف التحديات والعدائيات الحديثة التى قد يتعرضون لها.

وأكد أن هدف كلية الدفاع الجوى هو تنشئة جيل قادر على تحمُّل المسئولية، وقيادة الوحدات الصغرى فى الدفاع الجوى بعلم وانضباط، حتى يكون الضابط الخريج إضافة قوية للكفاءة القتالية لـ«حراس السماء».

وشدد على أن الضباط الجدد مزودون بأحدث العلوم الحديثة، وبرامج لم تكن موجودة من قبل فى صفوف كلية الدفاع الجوى، مثل الميكاترونيكس، والحاسبات، حتى يكونوا قادرين على إدارة معدات ذات تكنولوجيا عالية باحتراف.

وأوضح أن الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الدفاع الجوى يجب أن يجتازوا اختبارات عدة، مثل السمات، والرياضى، والطبى، والنفسى، فضلاً عن شروط خاصة للدفاع الجوى، تشمل الحصول على مجموع لا يقل عن 65%، واجتياز المواد المؤهلة لدراسة المواد الهندسية مثل الرياضيات والفيزياء، ورغبة الطالب فى الالتحاق بالدفاع الجوى.

وأوصى مدير كلية الدفاع الجوى الضباط الجدد بأن تكون ثقتهم فى الله بلا حدود، وأن يتحلوا بالثقة بالنفس فى أنفسهم، وفى القادة، وزملائهم، ومرؤوسيهم، متمنياً لهم النجاح والرقى والتوفيق، مؤكداً أن سلاح الدفاع الجوى يعمل فى وقت السلم، مثل الحرب، لأنه مسئول عن حماية سماء مصر سلماً وحرباً وفى كل وقت.

وشدد على أنه فى إطار تحديث الكليات العسكرية، أولت القيادة العامة للقوات المسلحة تقديم كامل الدعم؛ حيث إننا حققنا مؤتمراً علمياً دولياً للاتصالات بحضور نخبة متميزة من العلماء، لتكون فرصة متميزة لحضور هذا المحفل العلمى خلال فترة دراسته، فضلاً عن تنفيذ مسابقة للابتكارات البحثية بحضور طلبة المدارس والجامعات، وطلبة كلية الدفاع الجوى، بهدف تطوير فكر طالب الكلية، ليشارك فى المسابقات الدولية، ويسعى بشكل دائم للارتقاء بمهاراته وقدراته.