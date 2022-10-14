رئيس الوزراء يتفقد 6 مشروعات في اليوم الثاني لزيارته لشرم الشيخ

يستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، متابعة مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، وذلك عقب وصوله أمس لمدينة السلام، يرافقه وزراء الطيران والسياحة والإسكان والبيئة، في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن رئيس الوزراء سيقوم صباح اليوم باستكمال تفقد وزيارة المشروعات بشرم الشيخ، قبل أن يتوجه إلى مدينة سانت كاترين لتفقد مشروع التجلي الأعظم.

محمية رأس محمد

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي تشمل زيارة إلى محمية رأس محمد التي تستعد لاستقبال آلاف من المشاركين في القمة رقم 27 للمناخ، مؤكدا أن أعمال تطوير المحمية يشمل رفع مستوى الخدمات والأنشطة.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مركز الزوار الذي يعتبر مركز معرفة يهدف إلى تعريف الزوار بالمعالم السياحية الموجودة بالمنطقة بأكثر من لغة للترويج لها، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء عدد من المظلات ودورات المياه وكل الأنشطة والخدمات التى يحتاج إليها السائح، مع مراعاة البُعد البيئي للخروج بمنتج يسهم في جذب أعداد مضاعفة من الزوار لتلك المحميات.

السوق التجاري القديم

كما يتفقد «مدبولي» اليوم الثاني أعمال تطوير السوق التجاري القديم، والذي يعد أقدم معلم سياحي بالمدينة، وتشمل أعمال تطويره إقامة حي مصر القديمة الذي يحاكي القاهرة الفاطمية، وتطوير ميدان مسجد الصحابة، إلى جانب تطوير البازارات وتزيين السوق بلافتتات الهوية البصرية.

مجلس مدينة شرم الشيخ

ومن المقرر أن يقوم «مدبولي» بزيارة محور النقل الثقيل بطول 36 كيلو مترا، والطريق الدائري والطريق الأوسط ومجلس مدينة شرم الشيخ الذكي.