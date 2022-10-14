القبض على عاطل أنهى حياة سائق توك توك في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات تطورة إلى مشادة انتهت بطعنة أودت بحياة المجني عليه.

بلاغ بمشاجرة إلى قسم شرطة المرج

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم، وطرف ثانٍ عاطل، مقيم بدائرة القسم.

سبب المشاجرة

وأكدت التحريات أنّ المشاجرة كانت بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجلها.

ضبط المتهم

وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.