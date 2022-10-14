ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المارة في المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بمحاولة سرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتمكنه بمعاونة الأهالي من ضبط شخصين، ادعيا أنهما أفراد شرطة بقصد سرقته، وتبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

ضبط المتهمين

بمناقشة المبلغ قرر أنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه استوقفه المتهمان وادعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، وقاما بتفتيشه والشروع في سرقته، إلا أنه ارتاب في أمرهما فقام بالاستغاثة بالأهالي، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بقصد سرقته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.