تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث بالفيوم.. «كان مسافر للجامعة»

شيع الأهالي في محافظة أسوان، جثمان شاب يدعى محمود حمدي، طالب بكلية الآداب بجامعة بني سويف، والذي لقي مصرعه في حادث أثناء توجهه إلى الجامعة إثر اصطدام سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالفيوم.

تشييع الجثمان وسط حزن وبكاء

وتم نقل جثمان الطالب العشريني إلى مستشفى الفيوم المركزي عقب الإخطار الأمني، ووضع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة والتي صرحت بالدفن ليتسلمه ذويه ويشيعون جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن.

الحزن يسيطر على أصدقائه

وعبّر أصدقاء «محمود» وذويه عن صدمتهم بوفاته المفاجئة، حيث قال محمد مصطفى، لـ«الوطن»، «أنا مش مصدق أنه راح كدة فجأة، أنا حتى ملحقتش أشوفه»، بينما أضاف إسلام محمد «يا ريتك ما سافرت للجامعة، وفضلت مكمل معانا، مكنتش رجعت جثة يا عريس الجنة».

بينما أوضح «محمد نادي»، من أصدقاء الطالب المتوفى، لـ«الوطن»، أن «محمود لم يكن يرغب هذه المرة في السفر، وكان مخنوق، رغم أنه دائم السفر، كان دائما بيسافر ويرجع، ليه المرة دي مرجعش».