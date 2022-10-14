تفاصيل حادث رئيس مدينة السنطة بالغربية وزوجها.. حالتهما مستقرة

كشفت مصادر طبية أن حالة رئيس مدينة السنطة بالغربية منى صالح، وزوجها الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة السابق بالغربية، مستقرة، ويخضعان حالياً للعلاج في إحدى المستشفيات بمدينة طنطا، وذلك بعد تعرضهما لحادث سير على طريق «طنطا - دفرة» الحر.

حادث رئيس مدينة السنطة بالغربية

وأشارت المصادر الطبية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحالة الصحية لرئيس مدينة السنطة منى صالح، عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وخضعت للعلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة حاليا، وبالنسبة لإصابة زوجها الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، فهو مصاب بكسر في الساق اليمنى وجروح متفرقة في الجسم وكدمات، وخرج من العلميات منذ قليل، وحالته الصحية مستقرة.

تفاصيل حادث رئيس مدينة السنطة بالغربية

شهد طريق «طنطا - دفرة» الحر، حادث سير بين سيارة ملاكي يقودها الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، وزوجته منى صالح، رئيس مدينة السنطة، وسيارة نقل، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

إخطار بحادث على طريق «طنطا - دفرة»

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ وقوع حادث سير على طريق «طنطا - دفرة» الحر، وتبين أنه بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأن الملاكي يستقلها رئيس مدينة السنطة بالغربية وزوجها وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، وبهما إصابات متفرقة في الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.