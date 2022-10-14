قيادات «بدر»: نشهد تطورا غير مسبوق في الخدمات وإقامة 240 ألف وحدة سكنية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة تشهد معدلات نمو غير مسبوقة، خاصة في مجال البنية التحتية فقد تم إنشاء محطة مياه لضمان إمداد المدينة بالمياه دون انقطاع وتم إنشاء محطة كهرباء جديدة والعديد من المدارس بكل أنواعها سواء التعليم الفني أو التعليم الثانوى العام.

وأضاف مندور، لـ«الوطن»، أنه جارٍ حاليا العمل على إنشاء إدارة الشروق وبدر التعليمية بمدينة بدر بعد توفير الأرض اللازمة لها ويتم حاليا العمل على تطوير أحياء المدينة وتوسعة الشوارع وإعادة رصفها وجارٍ عمل حزام أخضر كبير بالحي المتميز على طريق السويس ليكون واجهة للمدينة أمام الزائر لها.

بدر صارت قبلة للمستثمرين

وفي سياق متصل، أكد عبد الرحمن عبدالفتاح الزعيم، نائب رئيس جمعية المستثمرين بمدينة بدر ورئيس مجلس الأمناء السابق للمدينة، أن العاصمة الإدارية الجديدة منحت الحياة من جديد لمدينة بدر بعد أن كانت مدينة فقيرة من كل النواحي أصبحت اليوم قبلة الاستثمار والمستثمرين، واليوم تشهد معدلات نمو غير مسبوقة بسبب العاصمة الجديدة والمشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة حاليا، مشيرا إلى أن مصر تعيش أزهى عصورها وشهدت انطلاقة كبرى في كل المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحدث نقلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد غيَّرت وجه الحياة إلى الأفضل وأصبحت مصر منارة ودبت الحياة من جديد في العديد من المشروعات المتوقفة، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي وفرت حياة كريمة لأبناء الوطن.

خدمات في التعليم والكهرباء والمياه

وأضاف أن مدينة بدر شهدت تنفيذ شبكات الطرق وإقامة محطة مياه خاصة بالمدينة بدلا من اعتمادها في السابق على محطات المياه بالعاشر والعبور والذى كان يجعلها غير مستقرة، كما شهدت المدينة إقامة ثلاث محطات للكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية للمنطقة الصناعية وكل المشروعات وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، لافتا إلى أن مدينة بدر أصبحت في القمة بعد سنوات من تدني الخدمات، مشيرا إلى أن مدينة بدر أصبحت مؤمَّنة بخدمات الإطفاء، كما تم إنشاء مدارس لكل المراحل التعليمية وجامعات خاصة وجارٍ حاليا العمل على إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية كإضافة جديدة للتعليم الجامعى في مدينة بدر.

ووجَّه الشكر لرئيس جهاز مدينة بدر المهندس عمار مندور على ما يقوم به من عمل دؤوب لتغيير شكل المدينة للأفضل، خاصة في مجال البنية التحتية وهو ما كانت تفتقده المدينة بكل قوة في الماضي خاصة بزيادة عدد المدارس وتنوعها على أرض مدينة بدر وإنشاء محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

وأوضح أن بدر شهدت إقامة العديد من المشروعات السكنية حيث تم إقامة 240 ألف وحدة سكنية في 6 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضا مع قرب بدر من العاصمة الإدارية الجديدة ووصول القطار الكهربائي إليها يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إليها وتوفير فرص العمل للشباب الذين يتم تأهيلهم.