«بحوث الزراعة بسخا»: سعر قنطار القطن في مزادات وجه بحري سجل 4500 جنيه

سجل سعر قنطار القطن اليوم في مزادات وجه بحري طويل بحري طبقاً لآخر مزاد 4500 جنيه كسعر القنطار، بينما تتواصل عقد المزادات العلنية على مدار الأسبوع لتحديد أسعار القطن بالوجه البحري لتسويقه من المزارعين.

سعر قنطار القطن طويل بحري ومميزاته

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعة بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن قد تجاوز ارتفاع 200 جنيه في سعر قنطار القطن خلال عقد عدد من المزادات بوجه بحري حتى اليوم الجمعة، بما يبشر في ارتفاع مؤشر السعر إلى أعلى خلال الأسابيع المقبلة لتسويق المحصول بشكل مرضي للمزارعين كمحصول رئيسي وهام بالنسبة لصناعة المنسوجات بما يميز القطن طويل بحري كأحد المنتجات القطنية الجيدة والتي تصدر لجميع دول العالم.

أصناف عالية الإنتاجية

وأشار دكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97 ، وكذلك أصناف القطن فائق الطول جيزة 93 وجيزة 96، تعتبر علامة مميزة لأصناف القطن المصري والتي تردد أسمائها في جميع التجمعات التسويقية لمحصول القطن بما يجعل مصر رائدة في زراعته.

تجدر الإشارة أن إنتاج المنزرع من القطن المصري فائق الطول هذا العام بلغ نحو 2 مليون ونصف المليون قنطار قطن طويل التيلة ، علاوة علي أن المساحة المنزرعة بلغت علي مستوي محافظات مصر 337 ألف فدان قطن.