حضور غير مسبوق في ملتقى «فن الواو» بقرية شطورة بسوهاج

شهدت قرية شطورة، دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حضور غير مسبوق في مهرجان شعراء فن الواو فى الصعيد بحضور 25 شاعرًا من محافظة سوهاج وقنا وأسوان، يمثلون فن الواو، وهو الفن الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.

وحضر الملتقى جموع غفيرة من كبار الشخصيات العامة، ورجال الدين، ومشاركة كبيرة من قبل الشباب وسيدات وفتيات قرية شطورة والقرى المجاورة، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج

ولقى الملتقى ترحاب كبير من قبل الأهالي، خاصة بعد ما تم عمل فقرات فنية من فقرات الفنون الشعبية من العزف على الربابة، وسماع شعر الواو والسيرة الهلالية.

أنشطة وزارة الثقافة

وقال عبدالحافظ بخيت متولي، أمين عام ملتقى فن الواو، أن الملتقى يأتي ضمن من ضمن أنشطة وزارة الثقافة، التي تعمل على إحياء تراث «فن الواو»، بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

«الواو» من الفنون الشعبية القديمة

وأشار عبد الحافظ بخيت في تصريحات صحفية إلى أن فن «الواو» من الفنون الشعبية القديمة التي لها مكانة قلبية كبيرة في قلوب أهالي سوهاج، واهالي الصعيد، ودائما ما تستخدم باللغة الشعبية والشعر الذي يسمى مربعات، وعادة ما يصاحبه عزف الربابة.

يذكر أن ملتقى فن الواو يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب مدير فرع ثقافة سوهاج